Santa Casa de São Carlos realiza 2° captação de coração em 2024

Santa Casa de São Carlos realiza mais uma captação de órgãos - Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos realizou, nesta quinta-feira (16), a segunda captação de coração em 2024. Também foram captados córneas e rins de um homem de 39 anos.

Após a morte encefálica do paciente ter sido constatada na quarta-feira (15), a família autorizou a doação. Ao todo, cinco pessoas que estão na fila nacional de transplante terão uma nova chance de tratamento.

Vale ressaltar que a doação só acontece se a iniciativa partir dos parentes do paciente após a morte encefálica e se não houver nenhuma possibilidade de recuperação. Com a liberação, a captação acontece imediatamente, já que alguns órgãos ficam ativos apenas por determinado tempo. Depois, são enviados para os pacientes receptores conforme a fila do Sistema Nacional de Transplantes e a compatibilidade dos órgãos do doador com o receptor.

O procedimento foi realizado por três equipes especializadas: o coração foi captado pela equipe do hospital Albert Einstein; os rins pelo Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto; e córneas pela equipe da Santa Casa. Todos foram auxiliados e acompanhados por profissionais da Santa Casa, que teve o apoio da Prefeitura de São Carlos, da Guarda Municipal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em 2024, a Santa Casa realizou seis captações múltiplas de órgãos. Além disso, ocorreu a segunda captação de coração, sendo a primeira realizada em março.

FILA POR TRANSPLANTE NO BRASIL

De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde divulgados na quarta (15/05), 71.497 pessoas aguardam por transplante de órgãos e córneas no Brasil.

