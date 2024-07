Saiba quais são as vacinas para cada fase da vida

Foto: Rodrigo Nunes/MS -

A vacinação é a melhor maneira de proteger a criança contra doenças imunopreveníveis. Entre os inúmeros benefícios das vacinas, podemos citar a diminuição da mortalidade infantil e a redução significativa do risco de adoecer e morrer de doenças que podem ser evitadas. Elas estimulam o sistema imune à produção de anticorpos, o que garante imunidade e proteção contra a agressão dos vírus e bactérias ao nosso organismo.



Adolescentes e adultos também devem se proteger. Vacinas contra o HPV (que previne contra a infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo) e a meningocócica ACWY (que previne contra a meningite) são fundamentais na adolescência; a tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola) e o imunizante contra a febre amarela são exemplos de vacinas que também devem ser tomados na fase adulta.

O Calendário Nacional de Vacinação pode ajudar a descobrir quais vacinas é preciso tomar e quando. É importante destacar que as vacinas disponibilizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) são seguras e de vital importância para proteção contra algumas doenças graves e muitas vezes fatais.

Aqui está uma lista geral baseada no calendário de vacinação brasileiro, fornecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI):

Recém-nascidos

BCG (Bacilo de Calmette-Guérin) dose única: Contra a tuberculose.

Hepatite B (primeira dose): contra a hepatite B.

2 meses

Pentavalente (DTP+Hib+Hepatite B): contra difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae tipo b e hepatite B.

VIP (Vacina Inativada Poliomielite): contra poliomielite.

Pneumocócica 10-valente: contra doenças causadas pelo pneumococo.

Rotavírus: contra o rotavírus.

Vacina pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10) (1ª dose)

Doenças evitadas: infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de Streptococus pneumoniae

Vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada) - (VRH) (1ª dose)

Doenças evitadas: diarreia por rotavírus (gastroenterites)

3 meses

Meningocócica C conjugada: contra a meningite C

4 meses

Pentavalente (DTP+Hib+Hepatite B): segunda dose.

VIP (Vacina Inativada Poliomielite): segunda dose.

Pneumocócica 10-valente: segunda dose.

Rotavírus: segunda dose.

5 meses

Meningocócica C conjugada: segunda dose.

6 meses

Vacina adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) - (Penta) (3ª dose)

Doenças evitadas: Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B

Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP) (3ª dose)

Doenças evitadas: Poliomielite

Vacina Influenza [uma ou duas doses (anual)]

Doenças evitadas: infecções pelo vírus influenza

Vacina covid-19 (1ª dose)

Doenças evitadas: as formas graves e complicações pela covid-19

Obs.: A vacina covid-19 está recomendada com esquema de duas doses (aos 6 e 7 meses de idade), respeitando os intervalos mínimos recomendados (4 semanas entre a 1ª e 2ª dose). Caso não tenha iniciado ou completado o esquema primário até os 7 meses de idade, a vacina poderá ser administrada até 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme histórico vacinal. Para indivíduos imunocomprometidos, o esquema vacinal é de três doses (aos 6, 7 e 9 meses).

7 meses

Vacina covid-19 (2ª dose)

Doenças evitadas: as formas graves e complicações pela covid-19

Obs.: A vacina Covid-19 está recomendada com esquema de duas doses (aos 6 e 7 meses de idade), respeitando os intervalos mínimos recomendados (4 semanas entre a 1ª e 2ª dose). Caso não tenha iniciado e/ou completado o esquema primário até os 7 meses de idade, a vacina poderá ser administrada até 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme histórico vacinal. Para indivíduos imunocomprometidos, o esquema vacinal são de três doses (aos 6, 7 e 9 meses).

9 meses

Vacina Febre Amarela (atenuada) - (FA) (1 dose)

Doenças evitadas: febre amarela

12 meses

Vacina pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10) (Reforço)

Doenças evitadas: infecções invasivas (como meninigite, pneumonia e otite média aguda), causadas pelos 10 sorotipos Streptococus pneumoniae

Vacina meningocócica C (conjugada) - (Meningo C) (Reforço)

Doenças evitadas: doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C

Vacina Sarampo, Caxumba, Rubéola (Tríplice viral) (1ª dose)

Doenças evitadas: sarampo, caxumba e rubéola

15 meses

Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (DTP) (1º reforço)

Doenças evitadas: difteria, tétano, coqueluche

Vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada) - (VOPb) (1º reforço)

Doenças evitadas: Poliomielite

Vacina adsorvida hepatite A (HA - inativada) (1 dose)

Doenças evitadas: hepatite A

Vacina Tetra viral (1 dose)

Doenças evitadas: Sarampo, Caxumba, Rubéola e varicela

4 anos

Vacina adsorvida Difteria, Tétano e pertussis (DTP) (2º reforço)

Doenças evitadas: Difteria, Tétano, Coqueluche

Vacina Febre Amarela (atenuada) (Reforço)

Doenças evitadas: Febre Amarela

Vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada) - (VOPb) (2º reforço)

Doenças evitadas: Poliomielite

Vacina varicela (monovalente) - (Varicela) (1 dose)

Doenças evitadas: Varicela

5 anos

Vacina Febre Amarela (atenuada) - (FA) (1 dose, caso a criança não tenha recebido as duas doses recomendadas antes de completar 5 anos)

Doenças evitadas: Febre Amarela

Vacina pneumocócica 23-valente - (Pneumo 23) (1 dose)

Doenças evitadas: infecções invasivas pelo pneumococo na população indígena

9 e 10 anos

Vacina HPV Papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4 - recombinante) (Dose única)

Doenças evitadas: Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18

Obs.: Para vítimas de abuso sexual, de 9 a 14 anos a recomendação é de duas doses. De 15 a 45, a recomendação é de três doses, considerando o histórico vacinal contra o HPV. Pessoas com HIV/aids, transplantadas de órgãos sólidos e de medula óssea, pacientes com câncer e aqueles com papilomatose respiratória recorrente (PPR) devem tomar três doses, com prescrição médica. Para menores de 18 anos, é necessário consentimento dos pais ou responsáveis para a vacinação contra o HPV como tratamento adjuvante da PPR. O intervalo entre as doses deve ser confirmado na UBS.

Adolescentes

A qualquer tempo

Vacina Hepatite B recombinante (HB) (Iniciar ou completar três doses, de acordo com situação vacinal)

Doenças evitadas: Hepatite B

Vacina Difteria e Tétano (dT) (Iniciar ou completar três doses, de acordo com situação vacinal | Reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos em caso de ferimentos graves)

Doenças evitadas: Difteria e Tétano

Vacina Febre Amarela (VFA - atenuada) (Dose única caso não tenha recebido nenhuma dose até os 5 anos ou reforçar, caso a pessoa tenha recebido uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade)

Doenças evitadas: Febre Amarela

Vacina Sarampo, Caxumba e Rubéola (Tríplice viral) (Iniciar ou completar duas doses, de acordo com a situação vacinal)

Doenças evitadas: Sarampo, Caxumba e Rubéola

11 a 14 anos

Vacina HPV Papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4 - recombinante) (Dose única | Para os adolescentes não vacinados, de 15 a 19 anos de idade, deve-se realizar estratégias de resgate para vacinação de dose única.)

Doenças evitadas: Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18

Obs.: Para vítimas de abuso sexual, de 9 a 14 anos a recomendação é de duas doses. De 15 a 45, a recomendação é de três doses, considerando o histórico vacinal contra o HPV. Pessoas com HIV/aids, transplantadas de órgãos sólidos e de medula óssea, pacientes com câncer e aqueles com papilomatose respiratória recorrente (PPR) devem tomar três doses, com prescrição médica. Para menores de 18 anos, é necessário consentimento dos pais ou responsáveis para a vacinação contra o HPV como tratamento adjuvante da PPR. O intervalo entre as doses deve ser confirmado na UBS.

Vacina meningocócica ACWY (MenACWY- Conjugada) (Uma dose)

Doenças evitadas: meningite meningocócica sorogrupos A, C, W e Y

Idade adulta - a qualquer tempo

Vacina Hepatite B (HB - recombinante) (três doses, de acordo com histórico vacinal)

Doenças evitadas: Hepatite B

Vacina Difteria e Tétano (dT) (três doses, de acordo com histórico vacinal / Reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos em caso de ferimentos graves)

Doenças evitadas: Difteria e Tétano

Vacina Febre Amarela (VFA - atenuada) (Dose única caso não tenha recebido nenhuma dose até os 5 anos ou reforçar, caso a pessoa tenha recebido uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade)

Doenças evitadas: Febre Amarela

Vacina HPV Papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4 - recombinante)

Doenças evitadas: Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18

Obs.: Para vítimas de abuso sexual, de 9 a 14 anos a recomendação é de duas doses. De 15 a 45, a recomendação é de três doses, considerando o histórico vacinal contra o HPV. Pessoas com HIV/aids, transplantadas de órgãos sólidos e de medula óssea, pacientes com câncer e aqueles com papilomatose respiratória recorrente (PPR) devem tomar três doses, com prescrição médica. Para menores de 18 anos, é necessário consentimento dos pais ou responsáveis para a vacinação contra o HPV como tratamento adjuvante da PPR. O intervalo entre as doses deve ser confirmado na UBS.

A partir de 18 anos

Vacina Difteria, Tétano, Pertussis (dTpa - acelular) (Uma dose - Reforço a cada 10 ou 5 anos, em caso de ferimentos graves | Recomendadas para profissionais da saúde, parteiras tradicionais e estagiários da saúde, que atuam em maternidades e unidades de internação neonatal - UTI/UCI convencional e UCI Canguru, atendendo recém-nascidos)

Doenças evitadas: Difteria, Tétano e Coqueluche

20 a 29 anos

Vacina Tríplice viral (Duas doses)

Doenças evitadas: Sarampo, Caxumba e Rubéola

30 a 59 anos

Vacina Tríplice viral (Uma dose - Verificar situação vacinal anterior)

Doenças evitadas: Sarampo, Caxumba e Rubéola

A partir de 60 anos

Vacina Hepatite B (HB - recombinante) (três doses, de acordo com histórico vacinal)

Doenças evitadas: Hepatite B

Vacina Difteria e Tétano (dT) (três doses, de acordo com histórico vacinal | Reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos em caso de ferimentos graves)

Doenças evitadas: Difteria e Tétano

Vacina Febre Amarela (VFA - atenuada)

Doenças evitadas: Febre Amarela

Pessoas a partir de 60 anos, que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação, o serviço de saúde deverá avaliar a pertinência e o risco X benefício da vacinação.

Vacina Difteria, Tétano, Pertussis (dTpa - acelular) (Uma dose - Reforço a cada 10 ou 5 anos, em caso de ferimentos graves |Recomendadas para profissionais da saúde, parteiras tradicionais e estagiários da saúde, que atuam em maternidades e unidades de internação neonatal - UTI/UCI convencional e UCI Canguru, atendendo recém-nascidos)

Doenças evitadas: Difteria, Tétano e Coqueluche

Gestantes

A qualquer tempo no pré-natal

Vacina Hepatite B (HB - recombinante) (Iniciar ou completar três doses, de acordo com histórico vacinal)

Doenças evitadas: Hepatite B

Vacina Difteria e Tétano (dT) (Iniciar ou completar três doses, de acordo com histórico vacinal | Reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos em caso de ferimentos graves)

Doenças evitadas: Difteria e Tétano

20ª semana de gravidez e puérperas até 45 dias

Vacina Difteria, Tétano, Pertussis (dTpa - acelular) (Uma dose a cada gestação)

Doenças evitadas: Difteria, Tétano e Coqueluche

