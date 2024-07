Dengue mata mais duas pessoas em São Carlos

Mosquito da Dengue - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A cidade registrou mais duas mortes pela doença, sendo de um homem de 89 anos com comorbidades ocorrida no dia 5 de maio e de outro homem de 67 anos, também com comorbidades registrada no dia 10 de junho, portanto agora a cidade contabiliza esse ano três óbitos pela doença. Outros 10 casos continuam em investigação.

Em 2024 já foram registradas 24.993 notificações para Dengue, com 8.038 casos positivos, sendo 7.367 autóctones e 671 importados (223 novos casos). Para Chikungunya foram registradas 155 notificações, com 115 casos descartados e 03 positivos, sendo 2 autóctones e 1 importado e 40 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 35 notificações, com 34 casos descartados e 1 aguardando resultado de exame. Para Febre Amarela foram registradas 3 notificações, com 3 casos descartados.

