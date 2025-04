Hospitais da Unimed atendem mais de 400 casos de dengue em uma semana

Hospital I Unimed São Carlos - Crédito: divulgação

Os hospitais da Unimed São Carlos registraram um alto número de atendimentos relacionados à dengue na última semana. Entre os dias 26 de março e 1º de abril, foram contabilizados 905 casos suspeitos da doença, dos quais 438 foram confirmados.

O aumento expressivo nos casos acende um alerta para a população sobre a importância da prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Diante do cenário preocupante, a Unimed São Carlos reforça as orientações para evitar a proliferação do vetor, como eliminar recipientes com água parada e manter os ambientes limpos.

A cooperativa também informa que divulgará semanalmente um boletim com dados atualizados sobre a situação da dengue na cidade e região.

