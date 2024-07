Gestante de São Carlos denuncia espera de um mês por ultrassom

imagem ilustrativa - Crédito: Divulgação

A gestante Denise Neves, residente no bairro Itamaraty, em São Carlos, está indignada com a dificuldade em agendar um ultrassom obstétrico pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo ela, a espera por uma vaga já ultrapassou um mês, o que gera grande preocupação com a saúde do bebê e a sua própria.

"É inadmissível que um exame tão importante para o acompanhamento da gravidez não tenha vagas disponíveis",desabafa Denise. "Como pode um exame que monitora a saúde do feto e da mãe ter essa demora? E se acontecer alguma complicação, quem será o responsável?", questiona a gestante.

A moradora relata que o posto de saúde Astolfo Luiz do Prado possui a guia para o exame, mas não consegue agendar a realização do ultrassom devido à falta de vagas.

O São Carlos Agora entrou em contato com a Prefeitura Municipal que informou que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está contratualizando mais serviços para ultrassom para diminuir o tempo de espera. Segundo a Secretaria, a gestante citada na reportagem realizou uma Ultrassonografia Obstétrica na Santa Casa em 14/05/24 e outra em 27/06/24. Passou em Consulta em 17/07/24 (semana passada), onde foi solicitada nova vaga de Ultrassonografia solicitada através do sistema CROSS em 22/07/24

Leia Também