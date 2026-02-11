(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
SP-215

TOR apreende mercadorias e medicamentos contrabandeados do Paraguai em São Carlos

11 Fev 2026 - 17h20Por Da redação
TOR apreende mercadorias e medicamentos contrabandeados do Paraguai em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário apreendeu, na tarde da última terça-feira (9), grande quantidade de mercadorias e medicamentos contrabandeados na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215), na altura do km 149,, em São Carlos.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais abordaram um veículo Hyundai/HB20 ocupado por um casal. Na vistoria realizada no automóvel, foram localizados diversos produtos oriundos do Paraguai sem documentação fiscal.

Ao todo, foram apreendidos 271 perfumes, 28 produtos alimentícios (como doce de leite), 65 azeites, 93 bebidas, 15 eletrônicos, 121 itens utilitários (como isqueiros) e 15 medicamentos. O valor estimado da mercadoria é de aproximadamente R$ 110 mil.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal de Araraquara, onde foi elaborado o auto de prisão em flagrante. Os envolvidos foram encaminhados à cadeia pública de São Carlos. Os aparelhos celulares e o veículo também foram apreendidos.

A ação foi realizada por equipe do 1º Pelotão da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária.

