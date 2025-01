Teve o seu celular furtado ou roubado? veja o que fazer

Furto de celular - Crédito: Pixabay

A Polícia Civil de São Paulo recuperou mais de 39 mil celulares roubados ou furtados no ano passado, sendo que quase 36 mil deles foram devolvidos às vítimas. O ano de 2025 já começou com uma grande operação neste sentido, com 8 mil aparelhos recuperados na Operação Big Mobile, iniciada no sábado (4). A polícia inicia agora processo para identificar quem são os proprietários.

O boletim de ocorrência com o compartilhamento de informações como o número de IMEI e a localização apontada no monitoramento em tempo real do aparelho são ações consideradas cruciais pela Polícia Civil para a localização de celulares roubados.

“Além do trabalho da Polícia Civil, a operação também mostra a participação da sociedade. Nós pedimos que as vítimas continuem denunciando para que possamos continuar com as operações, localizar os telefones celulares e poder devolver aos proprietários”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.

A Operação Big Mobile realizou 29 flagrantes, com a prisão de 32 pessoas. 483 policiais, 213 viaturas, um drone e uma aeronave foram mobilizados para a operação. O Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) auxiliou na localização dos celulares roubados.

Veja o que fazer se tiver seu celular furtado ou roubado e dicas extras de segurança:

Procure uma delegacia e faça o registro de boletim de ocorrência

Você pode fazer o registro também na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil de São Paulo

Informe o número de IMEI do aparelho

O IMEI é uma sequência numérica que identifica o celular, como um RG. É a sigla em inglês para “identificação internacional de equipamento móvel” e pode ser localizado na caixa do aparelho ou no menu de configurações. É uma boa dica ter este número salvo em lugar seguro sempre que comprar um aparelho novo.

Compartilhe a localização em tempo real

Usuários que mantêm ativas as ferramentas de localização em tempo real de aparelhos podem compartilhar essas informações com a polícia para ajudar a localizar aparelhos. Cada marca possui configurações e políticas de privacidade específicas para essas ferramentas.

Contato com bancos

Outra dica importante é relatar a ocorrência ao seu banco e solicitar o bloqueio temporário de contas e cartões disponíveis digitalmente no aparelho roubado ou furtado.

Aplicativo “Celular Roubado”

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou em 2023 um aplicativo que solicita o bloqueio do terminal móvel, da linha (SIMCard) e de alguns aplicativos instalados no celular. É o “Celular Roubado”. Segundo a Anatel, o bloqueio da linha impede que ela seja usada em outro aparelho celular e gere custos indevidos na sua fatura. Já o bloqueio do aparelho celular impossibilita que o dispositivo acesse as redes móveis brasileiras.

