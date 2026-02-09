Suspeito é baleado por morador ao tentar assaltar sítio na estrada Água Vermelha-Ibaté

Movimentação na UPA - Crédito: Lourival Izaque

Uma tentativa de roubo foi registrada na noite deste domingo (8), por volta das 20h20, em um sítio localizado na Estrada Rural Água Vermelha–Ibaté.

De acordo com as informações policiais, a ocorrência foi irradiada via COPOM após relatos de disparos de arma de fogo no local. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e fizeram contato com a vítima, que informou ter ouvido tiros nas proximidades de sua residência. Ao sair para averiguar a situação, o morador relatou ter ouvido um novo disparo e visualizado três indivíduos em frente ao imóvel.

Ainda segundo o relato, a vítima, que é atirador profissional e estava em posse de uma pistola calibre 9mm devidamente legalizada, efetuou disparos em direção aos suspeitos, que fugiram em seguida.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam a informação de que um homem havia dado entrada na UPA da Vila Prado com ferimentos possivelmente causados por arma de fogo. Com o apoio de outra equipe, foi confirmada a ligação do indivíduo com a tentativa de roubo ocorrida no sítio.

O local foi preservado para a realização da perícia técnica, enquanto a vítima foi conduzida ao plantão policial. A autoridade de plantão tomou ciência dos fatos e registrou o boletim de ocorrência por tentativa de roubo.

O suspeito ferido foi submetido a procedimento cirúrgico na Santa Casa, onde permanece internado sob escolta policial.

