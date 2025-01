Suspeito adultera placa de moto furtada com fita isolante

Moto furtada em outubro de 2024 foi recuperada pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Uma moto, produto de furto, foi recuperada por policiais militares do Comando de Força Patrulha por volta das 10h30 desta terça-feira, 7, na rua Isak Falgen, no Antenor Garcia. Um suspeito 21 anos que adulterou a placa do veículo com fita isolante, foi detido.

A reportagem apurou que a PM patrulhava o bairro e ao passar em frente a uma casa, percebeu que o suspeito, ao ver a viatura, correu para os fundos. Na garagem estava a moto.

A atitude levantou suspeita. Os policiais realizaram a abordagem e iniciaram a vistoria na moto e constataram, de cara, que a placa estava adulterada com fita isolante. Ao pesquisarem as numerações do chassi e motor, constou que o veículo era produto de furto ocorrido no dia 13 de outubro de 2024, de uma casa na rua Antônio Ferreira de Menezes, no Jardim Medeiros.

Indagado, o suspeito não conseguiu se explicar e foi encaminhado à CPJ, onde ficou à disposição da autoridade policial. A moto foi apreendida.

