Refinaria de drogas é descoberta por PMs no Cidade Aracy

Material apreendido no Aracy ficou à disposição da autoridade policial - Crédito: Maycon Maximino

Uma refinaria, para produção, embalo e distribuição de entorpecentes foi descoberta por policiais militares na noite desta segunda-feira, 12, em uma casa na rua Francisco Alberto Micelli, no Cidade Aracy. Uma mulher de 22 anos foi detida.

Após denúncia anônima, policiais militares foram alertados via Copom sobre a refinaria. Uma equipe do Tático Comando, comandada pelo tenente Felipe e apoio da Força Tática, foram até o endereço e localizaram a suspeita que seria esposa do acusado e indagada, disse não ter conhecimento de tal denúncia, afirmando, porém, que em uma casa nos fundos de onde mora, teria um homem.

Os policiais foram até a edícula e não localizaram ninguém. Mas, após varredura, localizaram ecstasy, haxixe, material para embalo, uma espingarda calibre 28 e outra espingarda calibre 22, além de uma quantia em dinheiro.

A mulher foi encaminhada à CPJ para esclarecimentos à autoridades policiais e todo o material foi apreendido.

