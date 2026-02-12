Queda de bicicleta deixa adolescente ferido no Jardim Dona Francisca

Crédito: SCA

Um adolescente de 13 anos ficou ferido após sofrer uma queda de bicicleta na Avenida Vicente Pelicano, no bairro Jardim Dona Francisca.

De acordo com as informações apuradas, o jovem teria perdido o controle da bicicleta e acabou caindo. Com o impacto, ele bateu a cabeça e sofreu escoriações pelo corpo.

A equipe da motolância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros socorros ainda no local do acidente. Em seguida, uma unidade básica realizou o encaminhamento da vítima para a Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento médico.

Leia Também