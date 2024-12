Quadrilha assalta condomínio e rende três vigilantes em Ibaté

Compartilhar no facebook

Giroflex (imagem ilustrativa) - Crédito: divulgação

Um assalto foi registrado a um condomínio de Ibaté por volta das 21h30 desta quarta-feira, 4. Três vigilantes foram rendidos, sendo que um deles foi feito refém e libertado na área rural. O crime aconteceu na rua Ítalo Corneta, no Jardim Nossa Senhora Aparecida.

Segundo apurado pelo SCA, um dos vigilantes fazia a refeição em seu Fiesta, quando um dos bandidos se aproximou e estaria encapuzado. Posteriormente outros três, armados com dois revólveres, também chegaram e renderam à vítima que foi obrigada a levar a quadrilha até onde estaria outros dois vigilantes, que também foram rendidos, sempre sob ameaças de morte. Um deles chegou a ser agredido.

Durante a ação criminosa, os bandidos se apoderaram de eletroeletrônicos, bicicleta, cabos de madeira, uma grande quantidade de fiação, celulares, ferramentas materiais elétricos, luminárias e uma bike.

Depois que se apoderaram de todos os produtos, um dos vigilantes foi amarrado e colocado no banco traseiro de um Gol (que seria de uma das vítimas), um segundo vigilante também foi amarrado, mas deixado no chão dentro do condomínio e o terceiro vigilante, feito refém e colocado dentro de um Fiesta, que seria de uma das vítimas. Os bandidos levaram ainda duas motos, uma que foi localizada. Já a outra, uma CG Titan prata, placa DVV5J66 foi roubada.

Consta ainda que o vigilante feito refém, teria sido ameaçado de morte com uma arma encostada em sua nuca, mas foi abandonado na zona rural de Ibaté, na região do Jardim Icaraí. Já o Fiesta, usado no crime, foi localizado posteriormente abandonado em uma mata. Nenhum criminoso foi localizado até o momento.

