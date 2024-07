Professora acusa vizinhos de difamação, calúnia e bagunça em frente à sua casa em São Carlos

Viatura Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma professora de 40 anos registrou boletim de ocorrência neste domingo, 30, na CPJ. Ela reside no Jardim Douradinho e disse que vizinhos estão difamando, fazendo calúnias a seu respeito e promovendo bagunça onde mora, na rua Francisco Generoso.

Ela disse que vizinhos teriam pintado a rua (como se fosse uma quadra) para que os filhos jogassem bola. Porém, segundo ela, as brincadeiras teriam passado do limite os chutes durante os jogos e a bola bateria com violência no portão, chegando a atingir seu cachorro.

A mulher afirmou que por várias vezes tentou conversar com os vizinhos, que não teriam atendido seu pedido. Em algumas vezes estariam embriagados e falavam inverdades ao seu respeito. De acordo com ela, calúnias.

Porém, a “gota d’água” para que ela formulasse um BO no domingo, 30, foi na noite de sexta-feira, 28, quando várias pessoas jogavam bola e diante da algazarra, saiu à rua e pediu para que parassem, pois estaria descansando. A professora disse que teve seu pedido negado e um casal vizinho passou a ofendê-la. O caso será investigado pela Polícia.

