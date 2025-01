Procurado por roubo é detido pela PM no centro de São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Com uma pena a cumprir de 22 anos e 5 meses, um procurado por roubo, com 37 anos, foi detido por policiais militares na noite desta segunda-feira, na rua Raimundo Correia, no centro de São Carlos.

Os PMs patrulhavam a região e perceberam que o acusado estaria em atitude suspeita. Feita a abordagem, ele passou um nome falso na tentativa de enganar os policiais que fizeram reconhecimento facial e constou que o detido devia para a Justiça. Encaminhado à CPJ, foi posteriormente recolhido ao centro de triagem.

Leia Também