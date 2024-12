Procurado é capturado durante operação no Jardim Pacaembu

Força Tática -

Durante operação de saturação realizada pela área da 2ª Companhia no bairro Jardim Pacaembu, policiais militares da Força Tática capturaram um procurado da Justiça. Após consulta via COPOM, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, com base no Art. 155 (furto) do Código Penal.

O acusado já possuía antecedentes criminais por dois casos de furto (Art. 155) e cumprirá pena de um ano. Após receber voz de prisão no local, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária.

