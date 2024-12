Presidiário beneficiado com indulto de Natal volta pra cadeia após cometer furto

Um presidiário que havia sido beneficiado com o indulto de Natal, voltou para trás das grades mais cedo, após cometer um furto em uma residência, na Rua São Joaquim, Jardim Lutfalla, próximo à rodoviária, neste sábado (28).

De acordo com informações, a Guarda Municipal foi acionada por um vizinho da residência, que viu um homem estourando a cerca elétrica e pulando o muro.

Uma equipe foi até a residência e conversou com a moradora, uma estudante de 23 anos, que disse que estava dormindo e acordou com disparo do alarme, verificando que o quarto ao lado do que ela dormia, havia sido arrombado.

Outra equipe realizou buscas pelas imediações e localizou o suspeito, conseguindo abordá-lo. Ele confessou o furto e em sua mochila foram encontrados os objetos subtraídos.

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido ao CPJ e recolhido ao Centro de Triagem.

