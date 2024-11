Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

Policiais civis, através do Setor de Investigações e Capturas da Delegacia de Polícia de Ibaté, sob o comando do delegado Miguel Capobianco, durante patrulhamento preventivo nesta quartas-feira, 6, pelo Jardim Icaraí, realizaram vistoria em um local conhecido como “ponto” de venda de drogas e localizou 124 papelotes com cocaína (134 gramas), 14 porções de maconha (57 gramas), 69 porções de “K3” (81 gramas), 10 porções de skunk (14 gramas), além de R$ 110,00.

