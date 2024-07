Policiais civis e militares apreendem em Ibaté, materiais de construção furtados avaliados em R$ 50 mil

Uma das betoneiras furtadas foi apreendida pela polícia - Crédito: Divulgação

Durante operação conjunta com a Delegacia de Polícia de Ibaté, em cumprimento de um mandado de prisão e de busca e apreensão de materiais para construção, policiais militares foram até uma moradia na rua Gotardo Zotesso, no Jardim Icaraí no começo da noite desta quinta-feira, 4 e localizaram vários materiais que teriam sido furtados de obras, como plataformas de andaimes, betoneira, makita, serra circular, escadas, entre outros, avaliados em aproximadamente R$ 50 mil. Durante a ação policial, foi detido um homem que reside no local.

Na delegacia, os PMs foram informados que em uma casa na rua Dirceu Augusto Apreia, no Jardim América estaria outra betoneira furtada da mesma obra. Os PMs abordaram o morador, que seria o receptador, sendo posteriormente detido e recolhido ao centro de triagem.

