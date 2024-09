Policiais do 1º e 4º DP encontram cargas desviadas na área rural

Local onde as carretas foram encontradas - Crédito: Maycon Maximinob

Em uma operação conjunta, equipes do 1º e 4º distritos policiais localizaram na tarde desta terça-feira (17) duas carretas com cargas desviadas. Os veículos foram encontrados na região do Valparaíso, nas margens da rodovia SP-318, em São Carlos.

A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia nos caminhões e nas cargas, buscando por pistas que possam levar à identificação dos responsáveis pelo desvio. Até o momento, ninguém foi preso.

As investigações estão em andamento e a polícia trabalha para descobrir em qual ponto do país as cargas foram desviadas.A suspeita é de que uma quadrilha especializada em roubos de cargas esteja envolvida no caso.

