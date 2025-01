Polícia Militar de São Carlos recupera carro furtado

Compartilhar no facebook

Na manhã deste domingo (5), a Polícia Militar recuperou um veículo furtado na Rua Raphael Manzini, no bairro Astolpho Luís do Prado. A ocorrência foi registrada às 11h05, após uma equipe ser acionada via COPOM para verificar uma denúncia de indivíduos desmontando carros

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um Voyage branco, com a placa FYM-7687, estacionado dentro de uma residência. Após consulta no sistema, constatou-se que o automóvel era produto furto.

Ao abordar o morador do imóvel, identificado como C.R.S. o mesmo alegou que o veículo havia sido deixado por um homem cuja identidade não revelou.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a delegada de plantão, determinou uma realização de perícia no local. Após ser ouvido, C.R.S. foi liberado. O veículo foi restituído à vítima.

