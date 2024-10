Polícia encontra drogas em caixa deixada em portaria de prédio

SIGA O SCA NO

07 Out 2024 - 16h17

Policiais militares encontraram uma quantidade de maconha escondida em uma caixa de papelão na portaria de um prédio, na noite deste domingo (6), na avenida João Stela, Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada após receber uma denúncia anônima. Ao chegarem no local, os agentes realizaram uma vistoria em diversas caixas e encontraram uma com a inscrição em nome de uma pessoa. Dentro da caixa, foram localizados dois tijolos de maconha.

A moradora do prédio, confessou aos policiais ter deixado a caixa na portaria. Segundo ela, a droga pertencia ao seu ex-namorado,cujo nome aparecia na caixa, que teria a ameaçado. Ela afirmou ter terminado o relacionamento após ser agredida pelo rapaz e decidiu colocar a caixa na portaria do prédio, pois ele iria buscar.

A mulher informou ainda que havia deixado a caixa na sexta-feira anterior e que retornou ao prédio apenas no dia da abordagem policial. Ela foi conduzida à delegacia, onde prestou depoimento acompanhada de seu advogado, sendo liberada em seguida após o registro da ocorrência de "apreensão de objeto".

