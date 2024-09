Polícia Civil de São Carlos ganha reforço no efetivo com a chegada de 21 novos policiais

Novas viaturas Polícia Civil - Crédito: SSP

A Polícia Civil de São Carlos acaba de ganhar um reforço no efetivo com a chegada de 21 novos policiais, sendo 13 escrivães e oito investigadores que serão alocados nas unidades pertencentes a Seccional de Polícia, que tem a frente o delegado Dejair Rodrigues.

Os policiais fazem parte da maior nomeação da história do estado, que aconteceu em maio com mais de 4 mil aprovados para o concurso da instituição. Do total, 3.517 efetivamente deram continuidade ao processo de estudos na Academia de Polícia (Acadepol). Mais de 300 delegados seguem em formação até novembro, quando devem finalizar o curso.

O evento de posse dos novos agentes aconteceu nesta quinta-feira (26), no Palácio dos Bandeirantes e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, quando também foram entregues 75 novas viaturas para reforçar as delegacias de diferentes regiões.

