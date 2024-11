PM tem braço fraturado após suspeito fugir durante abordagem no Aracy

Moto de origem suspeita foi apreendida e recolhida ao pátio municipal - Crédito: Maycon Maximino

Um policial militar de 30 anos fraturou o braço por volta das 3h10 desta quarta-feira, 20, durante uma abordagem a uma moto de origem suspeita na rua Aparecido da Silva, no Cidade Aracy. O suspeito conseguiu a fuga.

Uma equipe da PM foi solicitada para atender um caso de lesão corporal no bairro e apuraram que uma segunda equipe estaria em patrulhamento quando observaram que um homem pilotava uma moto sem a placa e tentaram a abordagem. O suspeito tentou a fuga, porém caiu e quando a viatura emparelhou com a Yahama Ténéré, o PM segurou o desconhecido pelo braço e este bateu o braço do PM com violência contra a coluna do vidro da viatura e fugiu. Entretanto deixou cair uma CNH e dois celulares.

Já o PM foi encaminhado à Santa Casa onde foi constatada fratura no braço e a necessidade de uma cirurgia. A moto, de origem suspeita, foi apreendida e recolhida ao pátio municipal, após perícia.

