PM recupera objetos furtados de salão de cabeleireiro no Centro

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Objetos apreendidos - Crédito: Maycon Maximino

Na madrugada desta quarta-feira (27), um salão de cabeleireiro localizado na Rua Episcopal, no Centro de São Carlos, foi alvo de furto. O criminoso invadiu o estabelecimento e levou diversos objetos, incluindo roupas, bonés, tênis, um notebook, óculos e R$ 3 mil em dinheiro.

Pelas câmeras de segurança, o dono do salão identificou o suspeito, que foi avistado próximo a um bar na avenida Comendador Alfredo Maffei. A Polícia Militar foi acionada e deteve o suspeito no Cadastro Único, na Rua Conde do Pinhal.

Com o suspeito, foram encontrados R$ 282 em dinheiro, bonés, roupas, dois tênis e um celular novo, possivelmente adquirido com o valor furtado. Entretanto, o notebook, os óculos e os R$ 3 mil restantes não foram localizados.

Por não estar em flagrante, o indivíduo foi ouvido pela polícia e os objetos recuperados foram devolvidos à vítima. O caso segue em investigação.

Leia Também