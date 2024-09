PM recupera carga roubada do Mercado Livre e detém três individuos no Planalto Verde

Carga roubada foi recuperada - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (30), uma equipe da Polícia Militar composta pelos PMs Barros e Lourencini foi acionada via COPOM (Centro de Operações) para atender um roubo em andamento na Rua Antônio Luiz Zanquim. Segundo informações, três indivíduos renderam o motorista de uma GM Montana utilizando uma faca e, mediante grave ameaça, roubaram o veículo, que continha mercadorias do "Mercado Livre" no compartimento de cargas.

Durante o patrulhamento, a equipe localizou o veículo abandonado na Rua Antônio dos Santos, no bairro Planalto Verde. Ao realizar revista no veículo, não foram encontrados os pacotes de encomendas nem os pertences pessoais da vítima.

Pouco depois, na Rua Marinheiro Francisco de Souza Nery, os policiais avistaram um adolescente entrando em uma residência carregando um pacote amarelo do Mercado Livre. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito correu para dentro da casa, deixando o portão aberto. A equipe entrou no local e encontrou as cargas roubadas separadas na sala. Dois outros indivíduos tentaram fugir, pulando o muro lateral da residência, mas foram abordados por viaturas de apoio.

Na revista pessoal em menor infrator, nada ilícito foi encontrado, mas ele confessou participação no roubo. Com Y.E. também não foi encontrada nenhuma irregularidade. Já com D.L.S., os policiais localizaram uma faca com cabo branco na região pélvica, que foi usada no roubo.

Diante dos fatos, os produtos do roubo, a vítima e os indivíduos foram encaminhados ao CPJ. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante dos maiores e a apreensão do menor.

Leia Também