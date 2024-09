PM prende acusado de tráfico de drogas no Jardim Gonzaga

SIGA O SCA NO

A droga que estava com o acusado de tráfico no Gonzaga - Crédito: Maycon Maximino

Um acusado de tráfico de drogas, de 19 anos, foi detido por policiais militares na manhã desta quinta-feira, 5, na Avenida Maranhão, no Jardim Gonzaga. O suspeito tentou se passar por adolescente.

Os PMs patrulhavam o bairro quando viram o acusado vendendo drogas para um motociclista que ao ver a viatura, fugiu.

Já o vendedor foi abordado e com ele havia uma sacola com pinos com cocaína, porções de maconha e pedras de crack, além de uma quantia em dinheiro. Indagado, assumiu o tráfico, mas disse ser adolescente, levando até a mãe para a CPJ. Porém após insistência, confessou ter 19 anos, sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas. A mãe voltou para a casa sozinha...

Leia Também