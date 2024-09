PM apreende moto de origem suspeita no São Carlos 8

Moto de origem suspeita foi apreendida pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Uma moto, de origem suspeita, foi apreendida por policiais militares na manhã desta quarta-feira, 18, em uma casa na rua Irineu Melo, no São Carlos 8. Um motociclista de 18 anos foi detido.

Os policiais chegaram até a Falcon após denúncia anônima, dando conta que ela poderia ser produto de furto. No endereço, um motociclista de 18 anos apareceu e disse ser o proprietário da moto, que estava em uma garagem. Questionado, disse ter comprado de um conhecido por R$ 1,5 mil. Porém, os PMs constataram que a placa seria artesanal e estaria adulterada, já que em pesquisa, seria de uma CG. As numerações do chassi e do motor estavam suprimidas. Diante das irregularidades, a Falcon foi recolhida ao pátio municipal e o motociclista, encaminhado à CPJ para os esclarecimentos.

