Pilha de dormentes é incendiada ao lado da linha férrea

Crédito: divulgação

Um incêndio criminoso foi registrado na noite de sábado (20), em uma pilha de dormentes localizada ao lado da linha férrea, próximo à Avenida Paulista, no Jardim Paulista, em São Carlos.

A Polícia Militar foi acionada no local, onde o Corpo de Bombeiros já estava combatendo as chamas e após o fogo ser extinguido, a via foi liberada.

Esse tipo de ação costuma ser praticada por bandidos, com a intenção de parar as composições por um tempo considerável e deixá-las vulneráveis, já que toda equipe se empenha no combate ao incêndio, facilitando assim a prática de furtos.

Nenhum suspeito foi detido e ninguém se feriu.

