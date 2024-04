Perfil de defensora de animais é hackeado e usado para arrecadar dinheiro em falsa campanha

Crédito: Agência Brasil

Uma mulher de 46 anos, que é atuante na causa dos animais abandonados e tem quase três mil seguidores no Instagram, percebeu na tarde de sexta-feira (19), que sua conta havia sido hackeada.

Ela afirma que começou a receber comprovantes de pix em nome de outra pessoa, cuja chave era ajudacanil@hotmail.com, além de mensagens no Whatsapp, de pessoas dizendo que estavam ajudando com a ração dos cachorros e na construção do abrigo, conforme solicitado na postagem do perfil dela.

A vítima disse ainda que não fez nenhum postagem referente ao assunto e que não está realizando nenhuma campanha no momento.

