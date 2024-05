Homem é preso após descumprir medida protetiva e ameaçar a mãe idosa

SIGA O SCA NO

Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 39 anos foi preso nesta noite de sexta-feira (03), acusado de descumprir uma medida protetiva e ameaçar sua própria mãe, uma idosa de 73 anos.

A Guarda Municipal foi acionada em uma residência, na Rua Dona Ana Prado, Vila Prado, pela vítima, com a denúncia de que seu filho estaria descumprindo uma medida protetiva.

Uma equipe foi até o local e quando chegou lá, o acusado tentou fugir, mas foi detido.

A vítima informou que possui uma medida protetiva contra o filho e que ele a descumpriu, indo até lá, quebrando as câmeras de segurança do imóvel, batendo no portão e dizendo que iria matá-la e atear fogo na casa.

Diante dos fatos, os dois foram conduzidos ao CPJ para esclarecimentos, sendo ela liberada em seguida e ele, recolhido ao Centro de Triagem.

