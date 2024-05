Autor de assalto no Cidade Jardim é preso pela Força Tática

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Foi preso agora a pouco o autor do assalto, seguido de esfaqueamento, ocorrido nesta noite de sexta-feira (03), no Cidade Jardim.

Assim que foram informadas sobre o crime, no qual o bandido rendeu um pedestre, roubo sua mochila com vários pertences e antes de ir embora desferiu uma facada na cabeça da vítima, equipes da Polícia Militar já deram início à busca pelo autor e conseguiram localizá-lo em um terreno baldio, na Rua Américo Alves Margarido, no mesmo bairro em que ocorreu o crime.

Os policiais armaram o cerco e uma equipe da Força Tática o abordou, encontrando com ele os pertences da vítima.

O acusado de 22 anos já possuía passagem criminal e foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A faca não foi encontrada.

