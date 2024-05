Mulher é surpreendida por incêndio em residência enquanto dormia

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio em residência foi registrado nesta noite de sexta-feira (03), na Rua Ludovico Agostini, no Santa Angelina.

A casa fica defronte ao campus 2 da USP e o incêndio foi percebido por funcionários da equipe de segurança da universidade, que salvaram a moradora, que estava dormindo e não tinha percebido o fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas, porém as causas do incêndio são desconhecidas.

Leia Também