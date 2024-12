Pedreiro tem carro furtado e pede ajuda para localizá-lo

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um pedreiro de 42 anos teve seu veículo furtado por volta da 1h30 desta terça-feira, 17. Ele deixou seu Corsa Wind, Branco, 4 portas, placas DDK2C85 estacionado em frente à sua casa, na rua Aristodemo Pellegrini, no Prolongamento do Jardim Medeiros, e um desconhecido furtou.

O pedreiro usa o veículo para o serviço e estava com as ferramentas para o seu trabalho que é o seu ganha pão. Ele pede ajuda. Quem souber da localização do carro, entrar em contato pelo fone 190.

Leia Também