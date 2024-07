Passageiros ameaçam motorista de aplicativo com armas para não pagar corrida

SIGA O SCA NO

Uber - Crédito: divulgação

Um jovem de 25 anos, que trabalha como motorista de aplicativo foi ameaçado após realizar uma corrida na noite de sábado (20).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima fez uma corrida, deixando duas passageiras próximo à UBS da Redenção, em frente a um bar, e enquanto ainda estava lá, surgiram dois homens, pedindo que ele fizesse uma corrida sem registrar no app, até a Rua Gumercindo Vieira, no Jardim Pacaembu. Ele aceitou e disse que ficaria em R$ 20,00.

Quando chegaram ao destino, o motorista cobrou o valor combinado e os passageiros disseram que não pagariam, apontando armas de fogo para ele e mostrando uma mochila aberta, cheia de armas.

Eles saíram do carro, mandaram que ele fosse embora e entraram em uma residência, ao lado de um comércio de bebidas.

Diante do ocorrido, a vítima compareceu ao CPJ e registrou a ocorrência.

