Pai e filho são arrastados após colisão na Vila Prado

25 Out 2024 - 09h30 Por Marcos Escrivani

Carro arrastou a moto por alguns metros após a colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um pai de 41 anos e seu filho, de 13 anos, que estavam em uma moto, foram arrastados por alguns metros após colisão em um cruzamento na Vila Prado, na chuvosa manhã desta sexta-feira, 25.

As vítimas estavam pela Avenida Henrique Gregori (sentido shopping/UPA Vila Prado) e no cruzamento com a rua Jerônimo da Costa Terra foram atingidas por um carro, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

O impacto foi forte e a moto arrastada por alguns metros. O pai sofreu escoriações pelo corpo e fratura exposta no tornozelo esquerdo e o filho, além das escoriações, corte em uma das pernas. Ambos socorridos pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

