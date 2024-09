SIGA O SCA NO

UPA do Cidade Aracy -

Um desentendimento entre pai e filho terminou com ambos feridos na noite de sexta-feira (27), em uma residência localizada na Rua Aparecido da Silva, no Cidade Aracy.

De acordo com o boletim de ocorrência, ambos estavam embriagados, discutiram e o pai, de 68 anos, acabou desferindo uma facada no lado esquerdo do peito de seu filho, de 43 anos e acabou se ferindo também, na mão.

A Polícia Militar foi acionada e socorreu pai e filho até a UPA do Cidade Aracy.

