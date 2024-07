Padaria é danificada na Vila Elisabeth durante tentativa de furto

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma tentativa de furto resultou em danos em uma padaria na Vila Elisabeth, em São Carlos. O crime teria ocorrido por volta da 1h20 de domingo, 7.

A vítima de 36 anos, em boletim de ocorrência, disse que foi avisada do crime através de uma conta no Instagran. Com o auxílio de câmeras de segurança, percebeu que, durante 10 minutos, uma dupla tentou invadir o imóvel. De acordo com ela, a fechadura da porta foi danificada, bem como o vidro do banheiro teria sido quebrado.

Leia Também