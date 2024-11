Operação no Mercadão coíbe receptação de celulares furtados ou roubados

Crédito: Divulgação

A Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, realizou nesta terça-feira, 5), operação para coibir ilícitos penais e civis em comércios de celulares na região do Mercado Municipal, no centro da cidade.

Os policiais militares, guardas municipais e os fiscais da Prefeitura realizaram vistorias em 13 estabelecimentos. Cinco estabelecimentos foram notificados por irregularidades administrativas.

A PM também verificou a ficha criminal dos proprietários e possíveis ilícitos penais no local. Vários celulares usados tiveram a procedência penal checada. Nenhuma irregularidade penal foi constatada.

O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, disse que as operações nesses comércios são necessárias para coibir furtos e roubos desses equipamentos.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, informou que existe um Inquérito Civil no Ministério Público do Estado de São Paulo solicitando vistorias periódicas na região do Mercado Municipal com objetivo de manter a segurança e evitar ilícitos penais nessa região.

Durante a operação 13 estabelecimentos foram vistoriados, 30 celulares tiveram a procedência pesquisada (IMEI) e 5 estabelecimentos notificados por irregularidades administrativas.

