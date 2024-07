Operação conjunta da PM e DIG de São Carlos desmantela quadrilha envolvida com furtos de caminhões

Os cinco envolvidos no furto foram encaminhados à DIG de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Uma operação conjunta envolvendo policiais militares e policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos desmantelou uma quadrilha envolvida com furto de caminhões. Cinco suspeitos foram detidos e serão encaminhados à DEIC de Ribeirão Preto, onde a ocorrência será apresentada.

Policiais militares detiveram na manhã desta sexta-feira, 5, dois irmãos e um colega em uma rua do Varjão em posse de um caminhão com a placa adulterada e que seria produto de furto ocorrido na madrugada de quarta-feira, 3, em um barracão em Araraquara e que pertence a um comerciante.

O caminhão possui rastreador e no condomínio de chácaras no Lagoa Dourada, no Broa, o proprietário teria perdido o sinal que retornou nesta sexta-feira, dando conta que o veículo estaria no Varjão.

Policiais militares foram acionados e detiveram três suspeitos ao lado do veículo. Indagados, confessaram o crime e informaram que iria levar o caminhão para Ribeirão Preto onde estaria os dois mentores do furto, um deles conhecido como Laertinho, envolvido em furtos e roubos e é um velho conhecido dos meios policiais de São Carlos.

Com a informação em mãos, foram acionados policiais civis da DIG que foram até Ribeirão Preto e montaram campana e prenderam os dois envolvidos. Naquela cidade localizaram ainda um desmanche de caminhões e dois deles seriam produtos ilícitos.

Laertinho, seu comparsa, além dos irmãos e mais um colega foram todos detidos e encaminhados à DIG de São Carlos. O caminhão foi apreendido, bem como uma Hilux em posse de Laertinho. Já os cinco suspeitos, após as deliberações de praxe na DIG, deverão ser encaminhados à DEIC de Ribeirão Preto para as deliberações de praxe.

