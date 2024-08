Operação com o apoio do BAEP/Canil apreende drogas no São Carlos VIII

SIGA O SCA NO

BAEP/Canil - Crédito: Maycon Maximino

Em uma ação conjunta realizada na noite desta quarta-feira (28), a Polícia Militar, com o apoio do BAEP/Canil, deflagrou uma operação no bairro São Carlos VIII que resultou na apreensão de entorpecentes e na detenção de um adolescente.

Durante patrulhamento, equipes policiais avistaram um grupo de quatro indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos empreenderam fuga, dando início a uma perseguição.

Após a abordagem dos indivíduos, os policiais realizaram buscas na residência de um dos adolescentes, onde foram encontrados diversos tipos de drogas, uma quantia em dinheiro e uma réplica de arma de fogo.

A ocorrência está sendo apresentada neste momento.

