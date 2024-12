Ônibus colide na traseira de carro na Miguel Petroni

VW Fox ficou com a traseira danificada - Crédito: Gabriel Henrique

Uma colisão entre um ônibus e um carro foi registrada na manhã deste sábado (7), próximo ao Tonin, no bairro Santa Felícia, em São Carlos. Ninguém se feriu.

Segundo informações, o VW Fox seguia pela rua Miguel Petroni sentido centro/bairro, quando o carro parou no semáforo. Neste instante o ônibus que vinha logo atrás colidiu contra a traseira do automóvel causando danos em ambos os veículos.

Apesar do susto, o casal de idosos que estava no veículo não se feriu, contudo, a mulher foi encaminhada até a Unimed para avaliação médica. As causas do acidente são desconhecidas.

