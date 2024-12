Mulheres discutem e brigam em condomínio em São Carlos

Upa do Santa Felícia - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Motivos fúteis levaram duas mulheres a discutirem e em seguida, brigarem na garagem de um condomínio em São Carlos. O fato teria ocorrido na manhã desta segunda-feira, 2.

Segundo consta em boletim de ocorrência, PMs foram acionados via Copom após o síndico constatar a desavença entre ambas. Uma das envolvidas, de 45 anos, falava ao celular e estava com o porta-malas do seu veículo aberto e a outra mulher, de 51 anos, passou por trás e após fazer uma pergunta, teria batido no celular da outra envolvida. O aparelho caiu e em seguida ambas entraram em vias de fato. A mulher de 45 anos fraturou um dos dedos da mão e foi encaminhada à UPA Santa Felícia para atendimento médico.

