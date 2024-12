Mulher vende celular e recebe dinheiro falso como pagamento em São Carlos

Dinheiro - Crédito: José Cruz/Agência Brasios foram divulgados hoje (27) pelo Tesouro Nacional. O resultado foi

Uma mulher de 31 anos foi vítima de um golpe em São Carlos, ao receber R$ 600 em notas falsas ao vender o seu celular. O crime teria ocorrido na véspera de Natal, terça-feira, 24. O crime foi registrado em boletim de ocorrência, na CPJ.

A vítima disse que anunciou em uma “feira do rolo”, nas redes sociais a venda do seu aparelho e um interessado surgiu. Combinou com o suspeito o valor e o pagamento. A mulher foi até a casa do comprador, em um residencial e efetuou a negociação, recebendo seis notas de R$ 100. Estranhou a coloração das cédulas e após recebê-las foi até uma lotérica e constatou serem falsas.

Retornou ao condomínio e não conseguiu encontrar o comprador. Solicitou a presença da Polícia Militar que chegou até o suspeito, que teria 21 anos, mas não foi localizado. Chegou a entrar em contato com a mãe do acusado. A caso será investigado e as cédulas foram apreendidas.

