Mulher tem moto furtada e pede ajuda para recuperá-la

Moto foi furtada e vítima pede ajuda para localizá-la - Crédito: Divulgação

Uma Fazer vermelha, placa BYD-1865 foi furtada no dia 27 de outubro em São Carlos e a vítima, uma mulher de 37 anos, pede ajuda para recuperá-la. Informações de onde ela possa estar, podem ser comunicadas no 190.

Em boletim de ocorrência elaborado na segunda-feira, 25, a vítima disse que no dia do furto teria ido até a casa da mãe, na rua Ervira B. Crempe, no Jardim Itamaraty e deixou a moto estacionada em frente a moradia. Ao pretender ir embora, notou que o veículo teria sido furtado. O crime foi registrado na CPJ.

