Mulher tem moto furtada e pede ajuda para localizá-la

YBR estava no estacionamento de uma empresa e foi furtada - Crédito: Divulgação

Uma YBR Factor branca, placa FMT-1099, foi furtada por volta das 13h10 desta quarta-feira, 4. A moto pertence a uma mulher de 25 anos.

A vítima foi até a CPJ e narrou o crime. Disse que chegou para o trabalho e deixou a YBR no estacionamento da firma, na rua Conde do Pinhal, na Vila Faria, por volta das 13h. Às 18h ao encerrar o expediente, notou o crime. Verificou então as imagens da câmera de segurança da empresa e notou que por volta das 13h10, um homem levou a moto.

Como a vítima usa o veículo para o trabalho, ela pede ajuda das pessoas no sentido de localizá-la. Informações podem ser passadas pelo fone 190.

