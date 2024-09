Mulher sofre extorsão após postar suposto furto de cão na internet

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma técnica de enfermagem de 48 anos, foi vítima de extorsão e de chantagem em São Carlos. Ela reside no Conjunto Residencial Astolpho Luís do Prado e o caso teria ocorrido na sexta-feira, 30 de agosto, e o fato registrado na noite desta quarta-feira, 9, na CPJ.

A mulher disse que, pela manhã daquele dia não teria visto seu cão de estimação e encontrou a tela do portão aberto. Acreditou em um furto e postou nas redes sociais. Porém, por volta das 23h30 do mesmo dia teria recebido uma ligação informando que teria pego o cão em uma “biqueira”, pois teria sido trocado por entorpecentes e queria R$ 250 para devolvê-lo.

A mulher disse que tinha apenas R$ 150 e o desconhecido aceitou, sendo realizado um PIX. Passaram a manter contato via WhatsApp e o golpista, ao ter conhecimento através dela que o filho estaria sozinho em casa, passou a ameaçar e fazer chantagens emocionais. Com medo, por estar fora de São Carlos, ela fez mais três PIX’s no valor de R$ 350,00. Posteriormente foi bloqueada pelo desconhecido e em seguida, entrou em contato com o filho, tendo ciência que ele estaria bem.

