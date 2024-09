Mulher sofre acidente a caminho da UPA e morre

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 56 anos morreu em um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (04), na Avenida Getúlio Vargas.Segundo informações preliminares, a vítima conduzia seu veículo a caminho da UPA da Vila Prado quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu com um poste.

Uma enfermeira que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos à vítima, realizando manobras de ressuscitação.

Socorristas foram acionados, mas a mulher sofreu uma parada cardíaca no local e não resistiu. A Polícia Militar e a perícia estiveram no local para apurar as causas do acidente.

O SCA conversou com o filho da mulher, o qual informou que a mãe não tinha problemas de coração e que estava se queixando de dores no punho e por isso decidiu ir até a UPA. Ele se propôs a ir com ela, mas ela teria dispensado a ajuda.

