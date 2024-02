Mulher sai de estabelecimento com veículo danificado, após desentendimento com proprietária

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 57 anos teve seu veículo danificado na noite de sábado (03), próximo a uma cervejaria localizada no Jardim São João Batista, após um desentenimento com a proprietária do local.

De acordo com a vítima, ela foi ao estabelecimento, acompanhada de quatro pessoas, e após algumas horas que estavam lá, por razões desconhecidas, uma das pessoas que estava com ela, desentendeu-se com uma mulher que disse ser proprietária do local.

A proprietária passou a ofender o grupo com palavras de baixo calão e ordenou para se retirarem de lá, ordem que foi repetida por dois seguranças.

Ainda segundo a vítima e uma testemunha, após pagarem o que consumiram, eles saíram do bar, mas quando aproximaravam-se do carro, visualizaram dois homens vestidos com coletes laranja e boné, que bateram com tijolos nos vidros do carro, quebrando apenas um deles, pois o outro é blindado.

Os clientes embarcaram no veículo e foram embora apavorados pela ameaça.

Em seguida, a vítima e a testemunha compareceram ao plantão policial, onde registraram um boletim de ocorrência por dano e ameaça.

