Loja de paisagismo é alvo de furto no Arnold Schimidt

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma loja de artigos para paisagismo foi alvo de furto, na noite de quinta-feira (25), na Avenida Francisco Pereira Lopes, no Parque Arnold Schimidt.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, ela chegou no local pela manhã e encontrou um buraco na grade de alambrado, feito com um alicate, que foi deixado lá.

Ela percebeu que foram levadas 35 tesouras de poda e mais uma ferramenta de jardinagem, avaliados em um total de R$550,00.

Foi registrado um boletim de ocorrência e as imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia, que tentará identificar o autor do furto.

