Operação saturação busca combater o crime na área rural de São Carlos

Crédito: Divulgação

Equipes do Grupamento de Patrulhamento Rural Ambiental da Guarda Municipal e Polícia Militar realizaram na noite desta quinta-feira, 9, uma Operação Rural, com o objetivo de realizar o combate à criminalidade nas áreas rurais.

A ação aconteceu na região do santuário da Babilônia, com o intuito de prevenir e inibir ilícitos penais e proporcionar a sensação de segurança aos moradores trazendo a constante presença das forças de segurança nas áreas rurais do município, visando combater ações delituosas.

A operação foi planejada em reunião do GGI-M (Gabinete de Gestão Integrada do Município), que realiza reuniões mensais para planejar as ações no município junto aos demais órgãos do estado.

Nessa operação conjunta foram realizadas rondas e nas regiões da Fazenda Invernada, Recanto dos Pássaros, Siltomac e Babilônia.

Leia Também